Wizz Air mit neuer Linie ab Nürnberg

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Am 1. August startete Wizz Air die neue Direktverbindung zwischen Nürnberg und Sofia.

Damit baut die ungarische Fluggesellschaft ihr Angebot ab Nürnberg weiter aus und bietet neben den erfolgreichen Verbindungen nach Bukarest, Cluj-Napoca und Skopje ab jetzt Direktflüge in die Hauptstadt Bulgariens an. Noch im August wird mit Sibiu ein fünftes Ziel folgen.

Der erste Flug einer Wizz Air-Maschine von Nürnberg nach Sofia startet am 1. August um 16 Uhr. Passend dazu lud der Albrecht Dürer Airport die bulgarische Folkloretanzgruppe „SamoDivi“ aus dem Großraum Erlangen-Nürnberg zum Flughafen ein. Die Mitglieder der Tanzgruppe führten klassische Volkstänze auf, brachten Baniza, ein typisch bulgarisches Blätterteig-Gebäck, mit und verbreiteten in der Abflughalle einen Hauch von Sofias Flair als abwechslungsreiche Kulturstadt.

„Wizz Air hat sich seit Start am Albrecht Dürer Airport im Oktober 2014 kontinuierlich weiterentwickelt. Die bestehenden Wizz Air Verbindungen ab Nürnberg werden sehr gut angenommen. Wir gehen davon aus, dass das auch bei der neuen Verbindung nach Sofia der Fall sein wird. Die meisten Fluggäste sind Privatreisende, aber auch immer mehr Dienstreisende nutzen die günstigen und schnellen Non-Stop-Verbindungen nach Osteuropa“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Wizz Air wird die Verbindung nach Sofia zweimal pro Woche, immer montags und freitags bedienen. Die Ticketpreise beginnen bei 14,99 Euro (inkl. Steuern und Gebühren).

„Wir sind begeistert, heute den Start einer weiteren attraktiven Wizz Air Verbindung ab Nürnberg zu feiern. Wizz Air bietet damit vom Albrecht Dürer Airport aus fünf günstige Verbindungen in drei mittel- und osteuropäische Länder an und wir sind uns sicher, dass unsere bayerischen Kunden ihre Besuche in Sofia, einer dynamischen osteuropäischen Hauptstadt, die durch ihre lange und historische Vergangenheit viele Sehenswürdigkeiten bietet, genießen werden. Außerdem ist Sofia berühmt für seine wunderschöne Landschaft und ein stadtnahes, gut erschlossenes Ski-Gebiet in Vitosha Mountain. Plätze unserer neuen Nürnberg-Verbindung können ab nur 14,99 Euro auf wizzair.com gebucht werden. Unsere freundliche Crew freut sich, die Passagiere mit einem Lächeln an Bord eines Wizz Air-Flugs zu begrüßen“, sagt Gabor Vasarhelyi, Corporate Communications Manager von Wizz Air.

Ab dem 19. August bietet die ungarische Airline eine weitere Direktverbindung an und fliegt dreimal wöchentlich von Nürnberg nach Sibiu/Hermannstadt in Rumänien. Damit umfasst das Streckennetz der Wizz Air ab Nürnberg fünf Strecken.

Flughafen Nürnberg