Wizz Air mit neuen Zielen ab Köln Bonn

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Doppelt Grund zum Feiern gab es am Köln Bonn Airport: Anlass waren die neuen Verbindungen von Wizz Air.

Neu fliegt Wizz Air von Köln Bonn nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina sowie nach Craiova in Rumänien. Pünktlich um 15:15 Uhr startete der Airbus A320 der Wizz Air zum Erstflug Richtung Tuzla. Eine halbe Stunde zuvor war ein Jet gleichen Typs Richtung Craiova abgehoben – diese Strecke wird ab Köln Bonn seit zehn Tagen bedient. Zweimal wöchentlich, montags und freitags, werden die Städte künftig ab Köln Bonn angeflogen.

Tickets gibt es bei der Airline für beide Ziele ab 19,99 Euro pro Strecke. Wizz Air fliegt insgesamt acht Ziele ab Köln Bonn an. Die Airline ist eine der größten europäischen Low-Cost-Fluggesellschaften. Sie verfügt derzeit über eine Flotte von 74 Airbus A320 und A321, die über 130 Ziele in 40 Ländern anfliegen. Flugzeiten, immer montags und freitags:

Craiova

Abflug Köln/Bonn 14:45 Uhr – Ankunft Craiova 18:10 Uhr

Abflug Craiova 12:40 Uhr – Ankunft Köln/Bonn 14:15 Uhr

Tuzla

Abflug Köln/Bonn 15:15 Uhr – Ankunft Tuzla 17:15 Uhr

Abflug Tuzla 12:45 Uhr – Ankunft Köln/Bonn 14:45 Uhr