Wizz Air meldet soliden August

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im August 2016 insgesamt 2,320 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 16,6 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresaugust um 19,5 Prozent auf 3,928 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 19,4 Prozent auf 3,660 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei sehr hohen 93,0 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozentpunkte abgeschwächt.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 21,505 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von knapp zwanzig Prozent.