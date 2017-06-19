Wizz Air meldet Maizahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Mai 2017 insgesamt 2,401 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 22,2 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresmai um 22,4 Prozent auf 4,175 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 23,8 Prozent auf 3,810 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,1 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 24,742 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,3 Prozent.