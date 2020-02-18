Wizz Air meldet Januarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Januar 2020 insgesamt 3,152 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 22,7 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 19,5 Prozent auf 5,699 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 22,4 Prozent auf 5,201 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 90,2 Prozent und hat sich somit um 2,1 Prozentpunkte verbessert.

Im Berichtsjahr 2019 konnte Wizz Air insgesamt 39,801 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 17,7 Prozent. Noch nie in ihrer noch jungen Geschichte konnte Wizz Air mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr.