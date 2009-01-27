Wizz Air legt Prag auf
27.01.2009 RK
Der Low Cost Carrier Wizz Air plant ab Februar Flüge vom Flughafen Prag nach attraktiven Zielen in Europa.Wizz Air wird die Hauptstadt Prag vorläufig mit London Luton, Rom Fiumicino, Milano Bergamo, Brüssel Charleroi, Eindhoven und Paris Beauvais verbinden. London und Milano werden ab Juli täglich bedient. Geschäftsführer von Wizz Air bezeichnet die Marktausweitung nach Prag als logischen Schritt ihrer Expansionspolitik. Link: Wizz Air FliegerWeb.com Wochenschau