Wizz Air kann kräftig zulegen

Die in Ungarn beheimatetet Wizz Air konnte im vergangenen Jahr 2012 insgesamt über 12 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Zuwachs von 12 Prozentpunkten.

Das Streckennetz von Wizz Air wurde im letzten Jahr von 203 Routen auf 250 Strecken kräftig ausgebaut. Die Fluggesellschaft bedient mittlerweile 29 Länder. Wizz Air konnte auf 80.0000 Flügen ihre Flugzeuge im Geschäftsjahr 2012 durchschnittlich zu 85 Prozent auslasten. Die Low Cost Airline möchte in diesem Jahr weiter wachsen und 13,5 Millionen Passagiere transportieren. Wizz Air betreibt mit 1500 Mitarbeitern rund 35 Single Aisle Jets aus der Airbus A320 Familie.