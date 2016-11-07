Wizz Air kündigt neue Strecke ab Köln-Bonn an

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Von Köln-Bonn aus geht es bald direkt nach Craiova in Rumänien: Ab dem 27. März 2017 fliegt Wizz Air zweimal wöchentlich in die Stadt in der kleinen Walachei.

Der Airbus A320 der ungarischen Low-Cost-Airline startet jeweils montags und freitags um 14.45 Uhr ab Köln/Bonn. Die Flugzeit nach Craiova beträgt knapp zweieinhalb Stunden. Ebenfalls am 27. März nimmt Wizz Air die neue Strecke von Köln/Bonn nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina ins Programm auf. Damit fliegt die Airline insgesamt acht Ziele ab Köln/Bonn an. Wizz Air ist eine der größten europäischen Low-Cost-Fluggesellschaften. Sie verfügt derzeit über eine Flotte von 73 Airbus A320 und A321, die 130 Ziele in 38 Ländern anfliegen.

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