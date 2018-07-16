Wizz Air gibt Junizahlen bekannt

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Juni 2018 insgesamt 3,029 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 21,8 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 22,5 Prozent auf 5,231 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 23,5 Prozent auf 4,875 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 93,3 Prozent und hat sich somit um einen weiteren Prozentpunkt verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 31,055 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 23,2 Prozent.