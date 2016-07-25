Wizz Air gibt Junizahlen bekannt

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Juni 2016 2,013 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 16,2 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 18,1 Prozent auf 3,450 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 19,4 Prozent auf 3,165 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,7 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 20,856 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,5 Prozent.