Wizz Air gibt Julizahlen bekannt

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Juli 2018 insgesamt 3,475 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 22,9 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 23,1 Prozent auf 5,855 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 24,3 Prozent auf 5,575 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 95,4 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 31,703 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 23,1 Prozent. Die Auslastung der Flüge lag bei 91,7 Prozent und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um einen weiteren Prozentpunkt.