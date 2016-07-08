Wizz Air fliegt von Berlin-Schönefeld nach Cluj-Napoca

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Ab sofort verbindet die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air Berlin-Schönfeld mit Cluj-Napoca in Rumänien.

Mittwochs und sonntags jeweils um 13:25 Uhr geht es direkt von Berlin-Schönefeld in die Heimat Draculas. Zurück geht es am gleichen Tag um 12:00 Uhr mit Landung in Berlin um 12:55 Uhr. Die Flugzeit beträgt knapp zwei Stunden. Wizz Air bedient die Strecke mit einem modernen Airbus A320. Bereits seit März fliegt die Airline ab Berlin nach Skopje (Mazedonien), am 23. September kommt eine Verbindung nach Kutaisi (Georgien) hinzu.

„Mit der neuen Verbindung zwischen Berlin-Schönefeld und Cluj-Napoca im Herzen Transsilvaniens bieten wir Touristen aus Deutschland ein interessantes Reiseziel für aktive und erholsame Ferien“, sagte Gabor Vasarhelyi, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Wizz Air. „Unsere freundliche Crew freut sich darauf, Sie an Bord eines Wizz-Fluges zu begrüßen.“

“Die neue Verbindung nach Cluj-Napoca bereichert den Berliner Flugplan. Wir wünschen unserem Partner Wizz Air allzeit guten Flug und freuen uns auf weitere spannende Strecken ab Schönefeld“, sagt Dr. Karsten Mühlenfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH