Wizz Air fliegt neu auch nach Hannover

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air hat mit Flug W66107 aus Kiew-Schuljany ende Oktober den Hannover Airport offiziell in ihr Streckennetz aufgenommen.

Nach der Ankunft in der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde das Flugzeug mit der traditionellen Wassertaufe der Flughafen-Feuerwehr empfangen. Anschließend gab es zur Begrüßung mit dem Piloten und der Crew noch ein Foto vor dem Flugzeug.

Seit Montag geht es jeweils montags und freitags nach Kiew in die Ukraine. Ebenfalls neu sind zwei wöchentliche Verbindungen nach Skopje. Ab dem 13. Dezember kommt Bukarest hinzu (jeweils dienstags und samstags). Zum Sommer 2017 folgt dann Belgrad mit zwei wöchentlichen Verbindungen am Dienstag und am Samstag und viermal wöchentlich Budapest (montags, mittwochs, freitags und sonntags).

Flughafen Hannover