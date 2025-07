Wizz Air feiert 1000 Flüge im Tag

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air feiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein: Das Unternehmen hat die Marke von 1.000 Flügen pro Tag in seinem gesamten Streckennetz überschritten.

Der 1000. Flug an einem Tag startete am 25. Juli 2025 von Bacau in Rumänien nach London Luton. Die Fluggesellschaft baut ihre regionalen Verbindungen weiter aus. Diese historische Leistung macht Wizz Air zu einer der führenden Fluggesellschaften in Europa und ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung ihrer „Customer First Initiative“, mit der in diesem Jahr 75 Millionen Passagieren erschwinglichere Flüge und weit mehr Abflugmöglichkeiten angeboten werden sollen.

Wizz Air befördert täglich über 200.000 Passagiere und unterstreicht damit die wachsende Nachfrage nach kostengünstigen und hochwertigen Flugreisen in seinem expandierenden Streckennetz. Mit durchschnittlich einem Wizz Air-Flug alle 90 Sekunden spielt die Fluggesellschaft eine wichtige Rolle für die Verbindungen in Europa und darüber hinaus.

Mit mehr als 8.000 Piloten und Flugbegleitern, die täglich für den reibungslosen Betrieb sorgen, hat Wizz Air nicht nur die eigene Belegschaft ausgebaut, sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze in der Luftfahrt- und Tourismusbranche sowie an den Zielorten geschaffen. Das Streckennetz der Fluggesellschaft umfasst über 200 Flughäfen in mehr als 50 Ländern mit mehr als 800 Strecken, die das Wirtschaftswachstum, die Mobilität und den kulturellen Austausch in Europa, dem Nahen Osten und darüber hinaus fördern.

Wizz Air verfügt über eine der jüngsten und modernsten Flotten der Welt und ist auf dem besten Weg, bis 2028 eine reine Airbus A321neo-Flotte zu betreiben. Diese Flugzeuge der nächsten Generation bieten eine um 50 % reduzierte Lärmbelastung, einen um 20 % geringeren Treibstoffverbrauch und um 50 % reduzierte Stickoxidemissionen im Vergleich zu Modellen der vorherigen Generation.

Dieser jüngste Meilenstein steht im Einklang mit der mutigen W500-Vision der Fluggesellschaft, die darauf abzielt, die Wizz Air-Flotte auf 500 Flugzeuge zu vergrößern und gleichzeitig weiterhin niedrige Flugpreise anzubieten, Emissionen zu reduzieren und die globale Präsenz auszubauen. Die W500-Vision steht für das Ziel von Wizz Air, künftig die effizienteste und ökologisch nachhaltigste Fluggesellschaft zu sein, den Flugverkehr zu verändern und gleichzeitig den wirtschaftlichen Fortschritt in den Regionen, die sie bedient, voranzutreiben.

József Váradi, CEO von Wizz Air, erklärt dazu: „Mehr als 1.000 Flüge pro Tag steht nicht nur eine Zahl – es ist ein Symbol für unser Engagement, Flugreisen zugänglicher und erschwinglicher zu machen, und ein Beweis für die Stärke unseres Ultra-Low-Cost-Modells. Dieser Meilenstein ist ein Tribut an unser unglaubliches Team und das anhaltende Vertrauen unserer treuen Passagiere, die den unverwechselbaren Wert von Wizz Air erkennen: niedrige Preise, zuverlässiger Service und ein ständig wachsendes Netzwerk. Wir konzentrieren uns weiterhin auf ein zielgerichtetes Wachstum – wir ermöglichen Reisen, die Gemeinschaften stärken und zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Regionen, die wir bedienen, beitragen.“

