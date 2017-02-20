Wizz Air expandiert nach London-Luton

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air hat am 16. Februar die Eröffnung einer neuen Basis ab dem Flughafen London Luton bekanntgegeben.

Ab dem 18. Juni wird London Luton zum 28. Standort von Wizz Air. Ab dieser neuen Basis soll vorerst ein Airbus A320 stationiert werden, der das vor Ort bestehende Streckennetz um drei Ziele erweitern wird. Nur wenige Tage nachdem die Fluggesellschaft den Frankfurter Flughafen in ihr Streckennetz aufgenommen hat, setzt sie nun im Vereinigten Königreich von England ein weiteres Zeichen. Mit den drei neuen Zielen erhöht sie die Zahl der Strecken auf 42.

Seit mehr als zwölf Jahren fliegt sie Luton an und ist dort mittlerweile der zweitgrößte Carrier. Seit 2004 habe man über 35 Millionen Passagiere von und nach London Luton befördert. Im laufenden Jahr werde man hier rund 6,3 Millionen Plätze anbieten können, was einem Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Als neue Ziele nimmt Wizz Air in London Luton Tel Aviv in Israel, Kutaisi in Georgien und Pristina im Kosovo auf.