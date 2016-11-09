Wizz Air erwirtschaftet hohen Gewinn

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Die ungarische Low Cost Airline Wizz Air hat heute einen soliden Halbjahresgewinn von 253,3 Millionen Euro bekanntgegeben, verglichen mit dem ersten Halbjahr 2015 ist das ein Plus von 39,1 Prozent.

Der Umsatz von anfangs April bis Ende September konnte um 10,1 Prozent auf 921,2 Millionen Euro gesteigert werden. Nach Steuern blieben Wizz Air 231,6 Millionen Euro, das entspricht einem Gewinnwachstum von 12,5 Prozent.

Wizz Air konnte im ersten Halbjahr insgesamt 12,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent.