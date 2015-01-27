Wizz Air erweitert Flugangebot ab Lübeck

WizzAir Airbus A320 (Foto: Airbus)

Die ungarische Airline Wizz Air baut ihr Flugangebot in der Hansestadt Lübeck aus. Ab Juli diesen Jahres wird es jeweils mittwochs und sonntags Flüge vom Flughafen Lübeck nach Skopje geben.

Skopje, die Hauptstadt Mazedoniens, liegt im Norden des Landes am Fluss Vardar und beheimatet mehr als eine halbe Million Einwohner. Die abwechslungsreiche Stadt lädt mit ehrwürdigen Bauwerken, spannenden Museen und entspannender Natur zum Verweilen an. Daniel de Carvalho, Sprecher von Wizz Air, freut sich über die neue Strecke: „Skopje ist nach Danzig, Kiew und Riga bereits die vierte Destination von Lübeck aus und wir freuen uns schon auf die Passagiere der neuen Linienverbindung.“

Auch Markus Matthießen, Geschäftsführer der PuRen Germany GmbH, ist guter Dinge: „Es freut uns sehr, dass Wizz Air sich erneut für den Lübeck Airport entschieden hat. Wir wissen das uns entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen.“

Flughafen Lübeck