Wizz Air erweitert Angebot ab Dortmund

Wizz Air Erstflug von Dortmund nach Palanga (Foto: Dortmund Airport Hans Jürgen Landes)

Am Ostersonntag nutzten die ersten Reisenden die Chance, mit Wizz Air an den beliebten litauischen Urlaubsort Palanga zu fliegen.

Zweimal wöchentlich, immer sonntags und mittwochs, bietet die ungarische Airline Flüge zum Ostseebad in Litauen an. Zum Erstflug begrüßten Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales am Dortmunder Flughafen, und Davina Ungruhe, Pressesprecherin am Dortmund Airport, die Crew auf dem Vorfeld.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Fluggästen mit Palanga ein beliebtes, aber gleichzeitig nicht überlaufendes Ostseeziel anbieten können. Damit reagieren wir auf die Nachfrage in der Regi-on und verbreitern unser Angebot zum Sommer“, so Guido Miletic.

Palanga hat sich einen Namen als beliebter Kur- und Ferienort gemacht. Urlauber erwartet in der rund 17.000 Einwohner großen Stadt, eine breite Auswahl an Hotels, Campingplätzen so-wie eine lange Strandpromenade mit Seebrücke. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Diskothe-ken beleben das Urlaubsdomizil, das vor allem für seine weißen Sandstrände, die Dünen und die saubere Luft bekannt ist.

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