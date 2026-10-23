Wizz Air erstmals über die Amadeus Travel Platform buchbar

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Die Vereinbarung erweitert den Zugang zum Angebot von Low-Cost-Airlines und bietet Reiseverkäufern eine größere Auswahl an Flugoptionen.

Wizz Air, eine der größten Low-Cost-Airlines Europas, und der Reisetechnologieanbieter Amadeus geben heute eine wegweisende Vereinbarung bekannt: Erstmals wird das Angebot von Wizz Air über die Amadeus Travel Platform verfügbar sein.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Reiseverkäufer in ausgewählten Märkten über Amadeus Ticketless Access (ATLA) Zugang zum Angebot von Wizz Air. Damit erweitert Wizz Air seine Reichweite und erreicht mehr Vertriebspartner, darunter Travel Management Companies, Reisebüros, Online-Reisebüros (OTAs), Reiseveranstalter und weitere Reisevertriebsunternehmen. Gleichzeitig können Reiseverkäufer Wizz Air-Flüge und Zusatzleistungen einfacher über bestehende Amadeus-Prozesse suchen und buchen.

Die Vereinbarung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Vertriebsstrategie von Wizz Air. Sie erhöht die Sichtbarkeit der Airline im Reisevertrieb und unterstützt ihr weiteres Wachstum.

Größere Auswahl für Reiseverkäufer

Das wachsende Streckennetz von Wizz Air wird durch die Technologie, Reichweite und das Ecosystem von Amadeus für Reiseverkäufer noch leichter zugänglich. Sie erhalten nahtlosen Zugang zu den attraktiven Tarifen, Bundles und Zusatzleistungen von Wizz Air und können damit effizienter auf die Bedürfnisse von Reisenden eingehen und ihnen über eine zentrale Plattform eine größere Auswahl bieten. Auch Unternehmen und Geschäftsreisende können die Angebote von Wizz Air einfacher über die bereits genutzten Tools und Vertriebskanäle buchen.

Während Wizz Air weiter wächst, suchen wir kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten, unser umfangreiches Streckennetz und unsere attraktiven Tarife für Reisende noch leichter zugänglich zu machen. Indem wir unsere Angebote erstmals über die Amadeus Travel Platform bereitstellen, erhält das umfassende Netzwerk von Amadeus-Reiseverkäufern Zugang zu unseren Tarifen und Zusatzleistungen. Damit verbessern wir die Verfügbarkeit unserer Angebote weiter. Wir freuen uns, diesen Schritt gemeinsam mit Amadeus zu gehen und auf die Chancen, die diese Partnerschaft für die Reisebranche eröffnet,

sagt Silvia Mosquera, Marketing & Revenue Officer bei Wizz Air.

Elena Avila, Executive Vice President, Travel Distribution bei Amadeus, fügt hinzu: