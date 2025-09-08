Wizz Air erhöht Frequenz nach Chisinau

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Wizz Air kündigt an, die Verbindung von Dortmund nach Chisinau in die Hauptstadt der Republik Moldau von vier auf sieben wöchentliche Umläufe zu erhöhen.

Ab dem 02. März 2026 wird die größte Stadt der Republik Moldau montags bis sonntags angeflogen.

Der Flughafen von Chisinau liegt etwa 14 km südlich des Zentrums und ist mit über 3 Mio. Fluggästen im Jahr der größte Airport des Landes. Die Hauptstadt mit osmanischen und russischen Wurzeln hat ihren Besuchern einiges zu bieten. Blickfang sind die 1836 errichtete Kathedrale in neoklassizistischer Bauart und das orthodoxe Kloster Ciuflea als bedeutendste Wahrzeichen Chisinaus.

Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales, begrüßt die Ankündigung der Airline: „Es freut uns, dass Wizz Air die hohe Auslastung der Strecke zum Anlass nimmt, die Anzahl der Flüge von und nach Dortmund zu erhöhen. Durch die Frequenzsteigerung haben unsere Gäste die Möglichkeit, ihre Reise noch flexibler zu gestalten."