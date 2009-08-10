Wizz Air bestätigt Grossauftrag bei Airbus

Der grösste Low Cost Carrier Osteuropas bestätigte bei Airbus die Bestellung über 50 Kurzstreckenflugzeuge vom Typ A320.

Die Bestellung wurde bereits im Juni anlässlich der Paris Air Show bekannt gegeben, die 50 Airbus A320 fungieren seit Ende Juli bei Airbus auf der Homepage als Festbestellungen. Mit diesem Auftrag an Airbus hat die ungarische Wizz Air nun 132 Airbus A320 bestellt. Die Maschinen werden in einer Einklassenbestuhlung mit 180 Passagiersitzen ausgelegt. Der Grossauftrag entspricht einem Marktwert von rund 3,65 Milliarden Euro.