Wizz Air baut in Spanien aus

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air eröffnet am 2. November 2026 ihre ersten operativen Basen in Spanien: in Valencia und am 3. November 2026 in Madrid. Dies markiert eine bedeutende Expansion auf dem spanischen Markt.

Jede Basis wird mit zwei Airbus A321neo ausgestattet sein. Valencia bietet 23 Strecken in acht Länder an und erhöht die Kapazität der Airline am Flughafen um 76 Prozent auf 3,6 Millionen Sitzplätze. Madrid bedient 27 Strecken in zwölf Länder und steigert die Kapazität um 48 Prozent auf 4,8 Millionen Sitzplätze.

Die Expansion schafft mehr als 150 direkte Arbeitsplätze – über 80 an jeder Basis – und voraussichtlich mehr als 5.500 indirekte Arbeitsplätze. Wizz Air hat außerdem die Rekrutierung neuer Piloten und Kabinenbesatzungsmitglieder für Spanien gestartet.

Die neuen Basen ermöglichen es der Fluggesellschaft, 16 neue Strecken (elf Inlands- und fünf Auslandsstrecken) aufzunehmen, darunter Verbindungen von Madrid nach Asturien, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela und Pisa sowie von Valencia nach Asturien, Santiago de Compostela, Santander, Bilbao, Palma de Mallorca, Brașov und Neapel. Auch die Frequenzen auf mehreren bestehenden Strecken, darunter London Luton, Mailand Malpensa und Rom Fiumicino, werden erhöht.

Wizz Air bedient derzeit 16 spanische Flughäfen mit 151 Strecken in 15 Länder und hat in den vergangenen 22 Jahren mehr als 15 Millionen Passagiere in Spanien befördert. Die Fluggesellschaft erklärte, die neuen Basen unterstrichen ihr langfristiges Engagement auf dem spanischen Markt und unterstützten ihre Wachstumsstrategie, die auf der treibstoffeffizienten Airbus A321neo-Flotte basiere.