Wintermarkt am Flughafen München

Winter- und Weihnachtsmarkt am Flughafen München (Foto: Flughafen München)

Der Flughafen München verwandelt sich in diesem Jahr bereits zum 25. Mal in ein winterliches Wunderland.

Am Freitag, den 14. November 2025 eröffnet der längst zur Tradition gewordene Weihnachts- und Wintermarkt im München Airport Center (MAC) und lädt Reisende aus aller Welt, Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende bis einschließlich 28. Dezember 2025 zum Verweilen, Genießen und Staunen ein.

Mit weihnachtlich geschmücktem Tannenwald, gemütlichen Hütten, funkelnden Lichtern und dem Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln ist der Weihnachts- und Wintermarkt eine stimmungsvolle Auszeit zentral gelegen im bunten Flughafentreiben. Rund 40 Verkaufsstände offerieren handgefertigte Geschenkideen, kulinarische Spezialitäten und winterliche Leckereien aus der Region.

Ein besonderer „Hot Spot“ ist die 600 qm große Eisfläche zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen (Buchung über die Website möglich). Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein umfangreiches Programm mit vielseitigen Unterhaltungsangeboten. Sie können beispielsweise Adventskränze binden, Christbaumkugeln gestalten, Keramik bemalen, Weihnachtsbasteleien ausführen, ihre Kinder schminken lassen, Zaubershows genießen oder Seifenblasenvorführungen bewundern. Der Nikolaus ist auch dieses Jahr wieder zu Gast mit Süßigkeiten für die Kinder, und zwar am 27.11 sowie am 06. und 19.12.

Neu in diesem Jahr ist die Wunschbaum-Aktion, die am 6. und 7. Dezember stattfindet. Am festlich geschmücktem Wunschbaum auf dem Weihnachtsmarkt hängen zahlreiche Wunschzettel, die Kindern aus caritativen Einrichtungen und sozialen Organisationen zugutekommen. Besucherinnen und Besucher des Weihnachts- und Wintermarkts können diese Kinderwünsche erfüllen, indem sie einen Wunschzettel vom Baum nehmen, das Geschenk besorgen und es bis zum 18. Dezember in der „Elchstube“ abgeben.

Weitere Charity-Aktionen finden in Partnerschaft mit gemeinnützigen Organisationen oder Stiftungen an fast allen Wochenenden während des Weihnachts- und Wintermarkts statt.

Abends sorgen Live-Auftritte regionaler Künstler und Bands für Stimmung – die Musikvielfalt reicht von Rock, Pop, Funk, Italo bis hin zu Swing, Latin, Gospel und moderner Volksmusik.

Wer das Lichtermeer des Flughafenbetriebs gerne einmal bei Dunkelheit erleben möchte, kann an den 50-minütigen weihnachtlichen Lichterfahrten teilnehmen. Tickets sind nur online buchbar. Der Treffpunkt der Tour befindet sich an der Lichterfahrtenhütte direkt auf dem Weihnachts- und Wintermarkt.

Der Wintermarkt ist täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Lediglich an Heiligabend schließt der Markt bereits um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Es gilt bis zu 1 Stunde kostenloses Parken und bis zu 3 Stunden vergünstigtes Parken.

Flughafen München