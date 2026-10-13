Winterflugplan mit neuen Destinationen ab Stuttgart

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Mit der Umstellung auf Winterzeit am Sonntag, 25. Oktober 2026, starten die Airlines ihren Winterflugplan, ab Stuttgart kommen Kairo, Marrakesch und Boa Vista dazu.

Über diesen gesamten Zeitraum sind nach vorläufigen Planungen rund 22.000 Flugbewegungen im Programm (- 12,5 Prozent). Die meisten Flüge in wärmere Gefilde gehen in die Türkei, nach Spanien und Ägypten.

Eurowings fliegt mit Kairo ein neues attraktives Ziel an. Zweimal pro Woche geht es in die Metropole am Nil, die mit dem neuen Ägyptischen Museum oder Ausflügen zu den Pyramiden lockt. Daneben sind die jordanische Hauptstadt Amman und Jeddah wieder im Flugplan. Auch Dubai wird ab Anfang November vier Mal pro Woche bedient. Weitere Highlights bei Eurowings sind Rom, Hurghada und Marrakesch.

Mit Condor geht es nach Teneriffa, nach Las Palmas und Hurghada ans Rote Meer. Zu diesen Zielen werden über den Jahreswechsel zusätzliche Flüge aufgelegt, so dass Fluggäste wählen und flexibel reisen können. Die TUIfly bietet Verbindungen zu zahlreichen sonnenverwöhnten Inseln wie Boa Vista auf den Kapverden, Gran Canaria, Lanzarote oder Fuerteventura. Sun Express hat zahlreiche Flüge nach Antalya aufgelegt, wo es auch winters angenehm temperiert und sonnig ist.

Wer es cool mag der findet bei Eurowings Flüge in die schwedische Hauptstadt Stockholm oder das arktische Tromsö. Scandinavian Airlines (SAS) steuert die nordischen Hauptstädte Kopenhagen und Oslo an, die auch im Winter neben Kultur und Museen viele Aktivitäten bieten.

Neben europäischen Verbindungen und vielen Urlaubszielen werden wichtige Umsteigehubs wie Amsterdam, Istanbul, London, München, Warschau, Wien oder Zürich auch im Winterflugplan mehrmals täglich angeflogen. Damit ist der Landesflughafen an die weltweiten Streckennetze der Airlines angebunden, die dort ihre jeweilige Basis haben.

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