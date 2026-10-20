Winterflugplan ab dem Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Am Sonntag, 25. Oktober 2026, tritt am Flughafen Zürich der Winterflugplan 2026/27 in Kraft. Insgesamt verbinden 58 Linien- und Charterfluggesellschaften den Flughafen Zürich mit 173 Destinationen in 71 Ländern.

SWISS erweitert ihr Streckennetz und fliegt erstmals nach Bengaluru in Indien. Die Destination wird fünfmal wöchentlich nonstop ab Zürich angeflogen und stärkt die Anbindung der Schweiz an einen der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte Südasiens.

Cathay Pacific setzt auf der Strecke zwischen Hongkong und Zürich künftig den grösseren Airbus A350-1000 anstelle des Airbus A350-900 ein und erhöht damit die verfügbare Kapazität.

Thai Airways baut ihr Flugangebot zwischen Zürich und Bangkok ebenfalls aus. Ab Januar bietet die Airline elf Flüge pro Woche an. Dienstags, donnerstags, samstags und sonntags wird Bangkok jeweils zweimal täglich mit Zürich verbunden.

Edelweiss verstärkt ihre Verbindungen zu Ferienzielen in Lateinamerika. Nach San José werden neu zwei Flüge pro Woche angeboten, jeweils mittwochs und freitags.

Im Winter nimmt zudem easyJet Marrakesch neu ins Streckennetz auf. Die marokkanische Königsstadt wird von der Airline während der gesamten Winterflugplanperiode jeweils mittwochs und samstags direkt ab Zürich angeflogen.

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Zusätzliche Verbindungen für die Wintersaison

Pünktlich zur Wintersaison wird das Angebot nach Lappland ausgebaut. Finnair verbindet Zürich erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder mit Kittilä. Edelweiss verstärkt gleichzeitig ihr Winterangebot nach Finnland und erhöht ihre Kapazitäten nach Kittilä sowie nach Rovaniemi.

Chair Airlines nimmt Porto neu in ihr Winterangebot auf. Zwischen dem 18. Dezember 2026 und dem 9. Januar 2027 verbindet die Airline Zürich mit der portugiesischen Küstenstadt und ergänzt damit das Angebot über die Festtage.

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Hinweis zur weltpolitischen Lage

Die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf den Winterflugplan lassen sich derzeit nur schwer abschätzen. Es ist nicht auszuschliessen, dass es auf gewissen Routen Anpassungen geben wird.

Flughafen Zürich