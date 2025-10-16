Winterflugplan ab dem Flughafen Memmingen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

47 Reiseziele in 24 Ländern: Mit dieser breitgefächerten Auswahl startet der Flughafen Memmingen am Sonntag, 26. Oktober, in die Wintersaison.

Mit dabei sind wieder Neuheiten und bewährte Klassiker. Und wer von Sonne, Strand und Meeresrauschen träumt, kann entweder dem Winter sofort Ade sagen oder bereits für die Sommermonate buchen.

Wie es längst gute Tradition ist, bietet der Flughafen Memmingen auch in diesem Winter echte Premieren. So geht es ab 26. Oktober erstmals nach Brașov, dem ehemaligen Kronstadt in Rumänien, das nun von der Fluggesellschaft Wizz Air zwei Mal wöchentlich angeflogen wird. Brașov ist das achte Ziel in Rumänien, das ab Memmingen nonstop erreicht werden kann. Ab 28. Oktober fliegt jeden Dienstag und jeden Samstag ein Wizz Air Airbus A321neo nonstop von Memmingen nach Jerewan, die Hauptstadt Armeniens. Wer von und nach Bukarest reisen möchte, hat nun die Auswahl: Denn am 30. Oktober startet erstmals die Fluggesellschaft Ryanair in Memmingen in die rumänische Hauptstadt. Das Ziel ist der zweite Airport der 1,7 Millionen Einwohner zählenden Metropole – der Bukarest Baneasa Aurel Vlaicu Airport. Auch mit Wizz Air geht es mehrmals in der Woche nach Bukarest – allerdings zum Airport Henri Coandă in Otopeni. Vorerst nicht angeflogen wird aufgrund der politischen Lage vor Ort Tel Aviv. Die jordanische Hauptstadt Amman bleibt hingegen weiterhin auf dem Flugplan.

Auch in diesem Winter werden sich am Airport Passagiere mit unterschiedlichen Zielen, Motiven und Sportausrüstungen begegnen. Denn mit den Maschinen aus Manchester, Dublin, London und einigen osteuropäischen Metropolen werden in Memmingen wieder zahlreiche Skitouristen landen, die ins Allgäu und die angrenzenden Wintersportregionen reisen. Badehose statt Pudelmütze lautet hingegen das Motto jener, die ab Memmingen Richtung Kanaren aufbrechen. Nonstop geht es vom Allgäu nach Gran Canaria und Teneriffa. Auch das marokkanische Tanger, Palermo auf Sizilien, Paphos auf Zypern sowie Alicante und Malaga im Süden Spaniens versprechen zahlreiche Sonnenstunden. Das gilt auch für Kalabrien, das dank eines Flugs nach Lamezia Terme nun auch im Winter bestens erreichbar ist. „Unser Winterangebot ist ein rundes Paket, das kaum Wünsche offenlässt", betont Airport Prokurist Marcel Schütz.

Mehr Flüge an Weihnachten, weniger im November

Auf bestehenden Strecken würden zudem über die Weihnachtsfeiertage von Ryanair und Wizz Air zahlreiche zusätzliche Flüge angeboten, mit denen die Airlines auf die starke Nachfrage reagieren. Wie bereits berichtet reduziert Ryanair in den nachfrageschwachen Monaten November und Januar seine Frequenzen auf bestehenden Strecken. Passagiere, deren Flüge gestrichen sind, wurden bereits von der Airline informiert. „Es sind vor allem die hohen Standortkosten und die wider Erwarten nicht zurückgenommene Luftverkehrssteuer, die das Wachstum bei Ryanair verlangsamen", erläutert Airport Geschäftsführer Ralf Schmid. Am angepeilten Gesamtergebnis von 3,5 Millionen Passagieren im Jahr 2025 werde das nichts ändern. „Aber jeder gecancelte Flug", so Schmid, „tut natürlich weh." Insgesamt rechnet er mit rund 30.000 bis 40.000 Annullierungen.

Parkplatz vorab online buchen

Sonne statt Schneetreiben verspricht das Reiseziel Antalya, das ab 30. März wieder auf dem Memminger Flugplan steht. Die Fluggesellschaft SunExpress wird bis zu sieben Mal pro Woche vom Allgäu in die türkische Ferienmetropole am Mittelmeer fliegen. Die meisten Ziele des Sommerflugplans, der am 29. März nächsten Jahres in Kraft tritt, sind bereits jetzt buchbar. Wer über die Weihnachtsfeiertage ab Memmingen verreisen möchte, sollte auf jeden Fall, so raten die Verantwortlichen, einen Parkplatz online buchen. Marcel Schütz: „Das spart Zeit und gibt Sicherheit. Denn schon der Start in die Ferien sollte stressfrei verlaufen."