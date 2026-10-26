Winterflugplan ab dem EuroAirport

Euroairport (Foto: Euroairport)

Am Sonntag, 25. Oktober 2026, ist am EuroAirport der Winterflugplan in Kraft getreten, im Winterprogramm stehen insgesamt 89 Destinationen zur Verfügung.

Bis zum 27. März 2027 bieten 20 Fluggesellschaften insgesamt 89 Direktverbindungen in 31 Länder an – hauptsächlich innerhalb Europas und in den Mittelmeerraum.

Vielfältiges Direktflugangebot und attraktive Umsteigeverbindungen

Im Winterflugplan eingeschlossen sind unter anderem Destinationen in Ägypten, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Italien, Kroatien, Marokko, Portugal, Schottland, Spanien, Tunesien, Türkei und Zypern. Zudem bestehen attraktive Umsteigemöglichkeiten über internationale Drehkreuze der Fluggesellschaften Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), AJET, Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul) sowie Vueling (Barcelona).

Neue Flugziele und erweitertes Angebot auf bestehenden Strecken

Ab dem EuroAirport werden in dieser Wintersaison die Flugziele Poznań in Polen (3x/Woche), Varna in Bulgarien (2x/Woche) und Jerewan in Armenien (3x/Woche) neu angeboten oder wieder aufgenommen.

Pristina wird neben easyJet, GP Aviation und Chair Airlines neu auch von Wizz Air angeflogen. Zudem nimmt Wizz Air im März 2027 Neapel in ihr Streckennetz auf.

Auf verschiedene Strecken werden die Frequenzen erhöht, beispielsweise nach Amsterdam, Bukarest, Lissabon, Marrakesch, Porto, Pristina oder Skopje.

Ausblick auf den Sommerflugplan 2027

Im Sommerflugplan 2027 wird Air Canada neu eine Direktverbindung zwischen dem EuroAirport und Montréal anbieten. Ab dem 17. Juni 2027 soll die kanadische Metropole viermal wöchentlich mit einem Airbus A321XLR angeflogen werden. Damit ergänzt Air Canada das bestehende Angebot von Air Transat. Über das Drehkreuz Montréal profitieren Reisende zudem von zahlreichen Anschlussverbindungen innerhalb Kanadas sowie in die USA.

Des Weiteren wird easyJet die italienische Insel Pantelleria südwestlich von Sizilien ab Mai 2027 zwei Mal wöchentlich anfliegen. Zudem werden mit Sarajevo in Bosnien und Herzegowina sowie Tivat in Montenegro zwei weitere Destinationen in den Sommerflugplan 2027 aufgenommen. Die Verbindungen werden ab Mai beziehungsweise Juni 2027 jeweils zweimal wöchentlich bedient.

Mehr Komfort für Passagiere: Erweiterung der Gates Süd

Ab 2027 werden die Boardingbereiche der Gates Süd ausgebaut. Ziel ist es, mehr Platz und Komfort für die Passagiere zu schaffen. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2028 geplant. Das Projekt ist Teil des Investitionsplans des EuroAirport, der in den kommenden sieben Jahren Investitionen in Höhe von 600 Millionen Euro vorsieht.