Winterflugplan ab Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Seit Sonntag steht wieder der Winterflugplan auf dem Programm, mehr Flüge und neue Ziele ab dem Flughafen Münster Osnabrück.

Insgesamt erhöhen die Fluggesellschaften ihr Angebot im Winterflugplan ab dem Flughafen Münster Osnabrück um rund 20 Prozent.

Neu: Wien

Wien heißt das neue Ziel, das die österreichische Low-Fare-Airline Lauda mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober ab dem Flughafen Münster/Osnabrück anbieten wird. Viermal pro Woche starten die rot-weißen Flieger vom FMO in die lebenswerteste Stadt der Welt. Geflogen wird immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags mit einem modernen Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen.

Neu: Berlin

Auch Geschäftsreisende können sich freuen: Der Flughafen Münster/Osnabrück erhält ab dem 4. November wieder eine Flugverbindung in die deutsche Hauptstadt mit besonders attraktiven Flugzeiten. Die niederländische Fluggesellschaft AIS Airlines wird jeweils montags bis freitags um 07:00 Uhr und 17:45 Uhr ab FMO nach Berlin-Tegel fliegen. Rückflüge aus Berlin-Tegel gibt es jeweils um 16:00 Uhr und 21:05 Uhr. Die Flugzeit beträgt nur gut 70 Minuten. Berlin ist die von den Unternehmen dieser Region mit Abstand am stärksten geforderte Destination. Bereits seit Anfang September fliegt AIS Airlines vom FMO auch in die dänische Hauptstadt Kopenhagen.

Mehr Mallorca

Auch Erholungssuchende finden im FMO-Winterflugplan reichlich Auswahl. Zur beliebten Baleareninsel Mallorca wird die Zahl der Flüge gegenüber dem Vorjahreswinter sogar verdoppelt. Mit Eurowings und Lauda fliegen gleich zwei Fluggesellschaften achtmal pro Woche nach Palma. Mallorca im Winter steht für milde Temperaturen, stressfreie Urlaubstage und vielfältige Möglichkeiten.

Kanaren und Antalya im Trend

Corendon Airlines bedient im kommenden Winterflugplan häufiger die Kanarischen Inseln. Mit Temperaturen von mehr als 20 Grad ist die spanische

Inselgruppe ein begehrtes Winterziel. Nach Gran Canaria und Fuerteventura startet Corendon Airlines nun zweimal wöchentlich, nach Tenreiffa geht es einmal pro Woche. Des Weiteren bedient Corendon Airlines zweimal wöchentlich die türkische Urlaubsregion Antalya. Auch mit SunExpress geht einmal pro Woche an die türkische Riviera.

Ägypten ab FMO

Ebenfalls aufgestockt werden die Verbindungen zum ägyptischen Badeort Hurghada. Bis zu dreimal wöchentlich fliegen Holiday Europe, Corendon Airlines und FlyEgypt vom Flughafen Münster/Osnabrück ins Land der Pharaonen.

Mit Lufthansa in alle Welt

Die Flüge der Deutschen Lufthansa ab Münster/Osnabrück ermöglichen Fluggästen mehr als 200 weltweite Verbindungen über die Drehkreuze Frankfurt und München. Mit neun täglichen Flügen nach Frankfurt und München bietet die Lufthansa ein außerordentliches Linienstreckennetz ab FMO.

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