Winterflugplan ab München

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Der Flughafen München präsentiert einen abwechslungsreichen Winterflugplan, ab München werden 182 Ziele in 67 Ländern angeflogen.

Während in Bayern die Tage kürzer werden, eröffnet der Winterflugplan am Münchner Flughafen vom 25. Oktober 2026 bis 27. März 2027 Reisenden vielfältige Möglichkeiten für besondere Erlebnisse rund um den Globus: von Polarlichtern in Skandinavien über Fernreisen nach Asien, Afrika oder Nordamerika bis hin zu sonnigen Urlaubszielen und pulsierenden Metropolen. Mit insgesamt 182 Zielen in 67 Ländern bietet der Flughafen München auch im Winter eines der attraktivsten und vielfältigsten Streckennetze Europas.

Neue Airlines erweitern das Angebot

Mit Cyprus Airways und Fly2Galicia begrüßt der Münchner Flughafen zwei neue Fluggesellschaften im Winterflugplan. Fly2Galicia verbindet München zweimal wöchentlich mit Santiago de Compostela. Die Stadt im Nordwesten Spaniens zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist das berühmte Ziel des Jakobswegs.

Ebenfalls zweimal pro Woche fliegt Cyprus Airways ab 17. Dezember in die zypriotische Küstenstadt Larnaka, die mit ihrer historischen Altstadt, mediterranem Flair und ganzjährig milden Temperaturen Besucher anzieht.

Mehr Flüge zu wichtigen Fernzielen

Mehrere Airlines bauen ihr Langstreckenangebot ab München weiter aus. Singapore Airlines und Thai Airways erhöhen ihre Frequenzen nach Singapur beziehungsweise Bangkok von sieben auf zehn Flüge pro Woche.

Auch Lufthansa stärkt ihr Fernstreckennetz und erhöht die Verbindungen nach Mexiko-Stadt, Johannesburg und São Paulo von jeweils drei auf fünf Flüge pro Woche.

Besonders deutlich wächst das Angebot nach Bangkok: Vom 16. Januar bis 26. Februar 2027 bietet Lufthansa auf dieser Strecke zusätzlich einen zweiten täglichen Flug an. Gemeinsam mit Thai Airways stehen Reisenden an einzelnen Wochentagen damit bis zu vier täglichen Verbindungen zwischen München und der thailändischen Hauptstadt zur Verfügung.

Auch die Premium-Airline beOnd baut ihr Angebot aus und erhöht die Verbindungen auf die Malediven auf vier wöchentliche Frequenzen. Die Flüge erfolgen mit Zwischenstopp in Dubai oder Saudi-Arabien (Red Sea Airport).

Ein besonderes Highlight des Winterflugplans ist der Erstflug des neuen Lufthansa Airbus A350-1000 mit Namen „Deutschland“. Das modernste Langstreckenflugzeug von Airbus in spezieller LH-Jubiläumslackierung hebt ab dem 3. Dezember zunächst von München nach Tokio (Haneda) ab. In den darauffolgenden Wochen soll das neue Flaggschiff der Flotte auch auf den Strecken nach Shanghai und Singapur zum Einsatz kommen. Insgesamt werden weitere neun A350-1000 sukzessive am Premium-Drehkreuz München stationiert.

Europas Norden entdecken – Nordskandinavien und Lappland weiter im Aufwind

Neben den etablierten Flügen in die skandinavischen Großstädte gewinnen insbesondere Reiseziele in hohen Norden zunehmend an Beliebtheit. Lufthansa reagiert auf die starke Nachfrage und erweitert ihr Angebot in die arktische Hauptstadt Tromsø von zwei auf vier Flüge pro Woche.

Auch die finnische Lappland-Destination Kittilä wird in der aktuellen Wintersaison häufiger bedient: Ab dem 1. Februar 2027 erhöht Lufthansa die Zahl der Flüge von bisher zwei auf drei Verbindungen pro Woche.

Darüber hinaus bietet der Winterflugplan weitere Ziele in Finnland, die idealen Voraussetzungen für Winterabenteuer, Schneelandschaften und Polarlichter bieten: ab dem 4. Dezember bietet Lufthansa neben der skandinavischen Norwegian zwei wöchentliche Verbindungen nach Rovaniemi an. Ab Anfang Januar 2027 ergänzt Discover Airlines das Angebot mit einem wöchentlichen Flug nach Ivalo.

Bewährte neue Strecken

Mehrere in diesem Sommer aufgenommene Strecken werden auch im Winter fortgeführt. Air Serbia fliegt weiterhin täglich von München in die serbische Hauptstadt Belgrad. Bluebird bietet unverändert drei wöchentliche Verbindungen nach Tel Aviv an, während Royal Jordanian Airlines ihr Angebot nach Amman mit drei Flügen pro Woche fortsetzt.

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