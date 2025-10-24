Winterflugplan ab Leipzig und Dresden

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Am 26. Oktober 2025 tritt an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden der Winterflugplan in Kraft.

Der neue Winterflugplan gilt bis zum 28. März 2026 und umfasst nationale sowie internationale Verbindungen zu wichtigen Drehkreuzen und beliebten Urlaubszielen im Mittelmeerraum, am Roten Meer und im Atlantik.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Am Flughafen Leipzig/Halle werden in der Wintersaison Verbindungen zu bis zu 14 Zielen in acht Ländern angeboten. Insgesamt bedienen 13 Airlines den Standort. Angeflogen werden unter anderem Deutschland, Ägypten, Österreich, Portugal, Spanien, Griechenland, Nordmazedonien und die Türkei. Zu den am häufigsten nachgefragten Urlaubszielen zählen Antalya, Hurghada und Gran Canaria. Mit bis zu 28 wöchentlichen Abflügen zu sieben Zielen ist Marabu die größte Ferienfluggesellschaft am Flughafen Leipzig/Halle. Lufthansa verbindet Leipzig/Halle bis zu fünf Mal täglich mit dem Drehkreuz Frankfurt. Austrian Airlines bietet montags bis freitags sowie sonntags Flüge nach Wien an. Turkish Airlines fliegt fünf Mal pro Woche nach Istanbul und ermöglicht über ihr Drehkreuz den Zugang zu mehr als 300 Zielen weltweit. Über die internationalen Drehkreuze Frankfurt, Wien und Istanbul bestehen damit zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten in alle Regionen der Welt.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Am Flughafen Dresden umfasst das Flugangebot im Winterflugplan 2025/26 Verbindungen zu bis zu zehn Zielen in sieben Ländern, bedient von neun Airlines. Angeflogen werden Ziele in Deutschland, Ägypten, Spanien, Italien, der Türkei, Griechenland und der Schweiz. Das meistgefragte Urlaubsziel ist Antalya, das von SunExpress bis zu sieben Mal pro Woche bedient wird. Neu im Winterflugplan ist ab dem 10. Dezember 2025 eine Verbindung nach Südtirol: Die Fluggesellschaft SkyAlps startet zweimal wöchentlich von Dresden nach Bozen. Die Flüge werden mittwochs um 15:55 Uhr und sonntags um 19:10 Uhr durchgeführt. Die Flugzeit beträgt rund 90 Minuten. Zum Einsatz kommen Turboprop-Maschinen vom Typ Dash 8-Q400 mit 76 Sitzplätzen.

Mitteldeutsche Flughafen AG