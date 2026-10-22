Winterflugplan ab Berlin Brandenburg

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Mit der Zeitumstellung am Sonntag, den 25. Oktober 2026, tritt der neue Winterflugplan am BER in Kraft. Bis zum 27. März 2027 fliegen rund 70 Airlines zu 140 Zielen in 50 Länder.

Das sind rund zehn Ziele mehr als in der Vorjahressaison. Die beliebtesten Destinationen spiegeln die Vielfalt des Luftverkehrsmarktes Berlin und Brandenburg wider. Während Metropolen wie London, Paris, Wien und Barcelona ebenso gefragt bleiben wie klassische Sonnenziele im Mittelmeerraum, zählt insbesondere Italien mit einer Vielzahl von Direktverbindungen zu den am stärksten wachsenden Auslandszielen ab BER.

Gleichzeitig gewinnen Verbindungen in die Golfregion sowie in den östlichen Mittelmeerraum an Bedeutung und stärken die internationale Vernetzung der Hauptstadtregion. Ergänzt wird das Angebot durch ein dichtes Streckennetz nach Skandinavien und Nordeuropa, das sowohl für Geschäfts- als auch für Winterreisen stark nachgefragt ist.

Neuerungen im Detail

airBaltic erweitert ihr Winterangebot ab BER um eine neue Direktverbindung nach Kuusamo in Finnisch-Lappland. Ab dem 19. Dezember 2026 fliegt die lettische Fluggesellschaft einmal pro Woche nach Nordfinnland.

Air Algérie verbindet den BER auch im Winterflugplan mit Algier, der Hauptstadt Algeriens. Mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober wird die Verbindung auf einen wöchentlichen Sonntagsflug umgestellt. Via Algier bietet die Airline Umsteigeverbindungen auf dem afrikanischen Kontinent, z.B. nach Johannesburg.

Bereits seit dem 15. Oktober fliegt Condor täglich nonstop nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Flüge werden im Codeshare mit Etihad Airways durchgeführt. Mit der neuen Strecke erhält die Hauptstadtregion eine direkte Anbindung an eines der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze im Nahen Osten. Über Abu Dhabi stehen Reisenden mit Etihad zahlreiche Umsteigeverbindungen zu Zielen in Asien, Afrika und Australien zur Verfügung.

easyJet ergänzt das Winterangebot am BER um eine saisonale Verbindung nach Newcastle im Nordosten Englands. Zwischen dem 20. November und dem 21. Dezember 2026 fliegt die Airline zweimal wöchentlich direkt in die britische Hafenstadt. Im diesem Winterflugplan fliegt easyJet beide Mailänder Flughäfen an. Reisende profitieren damit sowohl von der internationalen Anbindung über Mailand Malpensa als auch von der besonders zentrumsnahen Lage des City-Flughafens Mailand Linate.

Eurowings erweitert im Winterflugplan 2026/2027 seine Präsenz am BER. Ab dem 2. November verbindet die Airline die Hauptstadtregion viermal pro Woche mit Rom und dreimal pro Woche mit Bologna in Italien. Bereits ab dem 1. November fliegt Eurowings wieder täglich nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dschidda in Saudi-Arabien steht ab dem 12. November wieder zweimal pro Woche im Flugplan ab BER. Am 10. Dezember kommt Bagdad, die Hauptstadt des Irak, neu hinzu. Die neue Verbindung wird einmal pro Woche und während der Weihnachts- und Neujahrszeit zweimal pro Woche geflogen.

Zusätzlich setzt Eurowings mehrere etablierte Strecken aus dem Sommerflugplan fort und startet damit erstmals im Winter nach Lissabon und Porto in Portugal sowie Bilbao in Spanien. Ins weihnachtliche Edinburgh in Großbritannien fliegt die Airline zwischen dem 04. Dezember und 04. Januar ein- bis zweimal pro Woche. Sarajevo in Bosnien und Herzegowina steht ab dem 20. Dezember wieder nonstop im Flugplan. In Richtung Finnisch-Lappland baut Eurowings das Angebot mit einem neuen Winterreiseziel weiter aus. Ab dem 20. Dezember steht Kuusamo im Flugplan ab BER, während Rovaniemi und Kittilä häufiger als in der Vorsaison angeflogen werden. Insgesamt fliegt Eurowings im Winterflugplan ab BER zu 40 Zielen in 17 Ländern.

Hainan Airlines wird auf der Direktverbindung zwischen dem BER und der chinesischen Hauptstadt Peking im Winterflugplan auf drei von fünf wöchentlichen Flügen ihr modernstes Flugzeug, einen A330-900neo einsetzen. Die brandneuen Flugzeuge verfügen über ein modernes Kabinenprodukt mit mehr Komfort für die Reisenden. Gleichzeitig sind sie deutlich effizienter und leiser als die bisher eingesetzten Flugzeuge

Qatar Airways verbindet den BER ab dem 1. November wieder dreimal täglich mit Doha in Katar. Damit ist das Drehkreuz am Persischen Golf wieder konstant morgens, mittags und abends mit der Hauptstadtregion verbunden. Über Doha stehen Reisenden zahlreiche Anschlussverbindungen nach Asien, Afrika, Australien und in den Nahen Osten zur Verfügung.

Wizz Air setzt auch im Winterflugplan auf Wachstum und baut das Streckennetz ab BER um sechs neue Ziele aus. Bereits seit dem 20. September fliegt die Airline viermal pro Woche nach Sofia in Bulgarien. Ab dem 26. Oktober fliegt Wizz Air dreimal pro Woche nach Vilnius in die Hauptstadt Litauens. Am 3. Dezember folgt Sarajevo, die Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas mit zwei wöchentlichen Verbindungen. In Richtung Italien startet Wizz Air am 14. Dezember erstmals ab BER. Der Flughafen Mailand-Malpensa wird dann täglich angesteuert. Ebenfalls ab dem 14. Dezember fliegt die Airline dreimal pro Woche nach Pristina im Kosovo. Drei Tage später, am 17. Dezember, kommt mit Suceava ein weiteres Ziel in Rumänien hinzu, das ebenfalls dreimal wöchentlich angeflogen wird. Das Streckenangebot von Wizz Air ab BER wächst damit auf 17 Ziele in 13 Ländern.

Öffnungszeiten Terminal 2 im Winterflugplan

Mit der Umstellung auf den Winterflugplan ändern sich ab dem 2. November 2026 die Öffnungszeiten im Terminal 2. Der Check-in öffnet je nach Airline immer 2 bis 2,5 Stunden vor dem jeweiligen Flug. Fluggäste, die nur mit Handgepäck reisen, können auch die Sicherheitskontrollen im Terminal 1 nutzen, diese öffnen wie bislang um 4:00 Uhr früh. Alle Gates sind von allen Sicherheitskontrollen erreichbar.

FBB