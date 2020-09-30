Wien verlängert Kurzarbeit

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien verlängert die Kurzarbeit für seine Angestellte bis Ende Januar 2021, die Corona Krise wird den Flughafenbetreiber noch lange beschäftigen.

Der anhaltend starke Passagierrückgang hat weiterhin starke Auswirkungen auf den Flughafen Wien: Nach einer schwachen Hauptreisezeit im Sommer mit einem Passagieraufkommen von rund 25% gegenüber dem Vorjahr, ist ein weiterer Rückgang in den kommenden Monaten zu erwarten. Um das Unternehmen weiterhin stabil durch die Krise zu führen, verlängert die Flughafen Wien AG die Kurzarbeit von 1. Oktober 2020 bis 31. Januar 2021 für das gesamte Unternehmen. Eine entsprechende Vereinbarung haben der Vorstand und die Arbeitnehmervertretung gemeinsam beschlossen.

„Die zahlreichen unterschiedlichen Reisebestimmungen in vielen Ländern Europas bremsen die internationale Luftfahrt völlig aus. Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien lag in der Hauptreisezeit bei rund einem Viertel des Vorjahres und wird in den nächsten Monaten weiter sinken. Aufgrund der anhaltend schlechten Passagierentwicklung ist es notwendig, die Kurzarbeit für das gesamte Unternehmen weiter zu verlängern. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren hohen Einsatz und ihre ungebrochene Loyalität in dieser für das Unternehmen schwierigen Phase.“, halten die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner sowie die Vorsitzenden des Betriebsrats Angestellte, Thomas Schäffer und des Betriebsrats Arbeiter, Thomas Faulhuber, gemeinsam fest.

Der Flughafen Wien-Vorstand fordert weiters: „Damit die Luftfahrt und der Tourismus wieder aus dieser Krise kommen, sind dringend EU-weit einheitliche Reisebestimmungen und ein digitales Reisedatenmanagement notwendig. Der derzeitige Wildwuchs an ständig neuen Reisebeschränkungen und die Zettelwirtschaft rund um passagierbezogene Reisedaten müssen ein Ende haben.“

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