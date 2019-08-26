Wien präsentiert soliden Juli

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Im Juli 2019 konnte der Flughafen Wien 3.161.400 Fluggäste abfertigen, das waren fast sechzehn Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Im Juli 2019 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 13,4% auf 4,1 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis Juli 2019 nahm das Passagieraufkommen um 18,7% auf 22,2 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 22,4% auf 17.827.655 Reisende von Jänner bis Juli 2019 sehr gut.

Standort Wien: +15,8% mehr Passagiere im Juli 2019

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Juli 2019 um 15,8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 3.161.400 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 19,0% stark zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 6,7%. Die Flugbewegungen nahmen im Juli 2019 mit plus 12,3% ebenfalls deutlich zu. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Rückgang um 8,4% im Vergleich zum Juli des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Juli 2019 um 14,9% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 21,2% zu. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im Juli 2019 um 2,0% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 4,1%. Nach Nordamerika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit einem Plus von 31,6% ebenfalls positiv und nach Afrika legte die Zahl der Passagiere um 16,2% zu.

Ein starkes Passagierplus gab es im Juli 2019 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 5,6%. In Kosice stieg das Passagieraufkommen um 7,1%.

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