Wien präsentiert soliden Juli
Im Juli 2019 konnte der Flughafen Wien 3.161.400 Fluggäste abfertigen, das waren fast sechzehn Prozent mehr als im Vorjahresjuli.
Im Juli 2019 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 13,4% auf 4,1 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis Juli 2019 nahm das Passagieraufkommen um 18,7% auf 22,2 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 22,4% auf 17.827.655 Reisende von Jänner bis Juli 2019 sehr gut.
Standort Wien: +15,8% mehr Passagiere im Juli 2019
Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Juli 2019 um 15,8% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 3.161.400 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 19,0% stark zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 6,7%. Die Flugbewegungen nahmen im Juli 2019 mit plus 12,3% ebenfalls deutlich zu. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Rückgang um 8,4% im Vergleich zum Juli des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Juli 2019 um 14,9% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 21,2% zu. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im Juli 2019 um 2,0% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 4,1%. Nach Nordamerika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit einem Plus von 31,6% ebenfalls positiv und nach Afrika legte die Zahl der Passagiere um 16,2% zu.
Ein starkes Passagierplus gab es im Juli 2019 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 5,6%. In Kosice stieg das Passagieraufkommen um 7,1%.
Flughafen Wien