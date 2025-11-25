Wien präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Am Standort Flughafen Wien legte das Passagieraufkommen im Oktober 2025 um 3,7% auf 3.064.591 Reisende zu.

Im Oktober 2025 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen Anstieg auf 4.093.506 Reisende (+6,7% zu Oktober 2024).

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere betrug in Wien 2.350.543 (+4,5%), die Zahl der Transferpassagiere stieg leicht um 0,2% auf 697.618. Die Flugbewegungen verzeichneten im Oktober 2025 einen Anstieg auf 22.289 (+2,1%) Starts und Landungen. Die Fracht bewegt sich mit 28.503 Tonnen rund -3,1% unter dem Vorjahr.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Oktober 2025 stieg nach Westeuropa auf 1.041.453 Reisende (+1,4% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Oktober 2025 insgesamt 245.685 Passagiere (-0,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 49.528 Reisende (-6,4%) und nach Afrika 39.772 (+6,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Oktober 2025 insgesamt 94.538 Passagiere (+44,2%) und in den Fernen Osten 69.149 Reisende (+15,8%).

Die Flughafen Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im Oktober 2025 im Vergleich zum Vorjahr einen starken Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 978.445 (+16,7%). Der Flughafen Kosice legte auf 50.470 (+ 15,7%) Passagiere zu.

