Wien meldet mehr Passagiere

Der Internationale Flughafen von Wien sah im letzten Monat 1,19 Millionen Passagiere, 5,4 Prozent mehr als im Februar 2009.

Die Flugbewegungen gingen gleichzeitig um 0,4 Prozent zurück. Die Anzahl der in Wien startenden Reisenden stieg um 5,7 Prozent auf 833.572 an, während der Transferverkehr um 4,8 Prozent zunahm. Am stärksten wuchs der Verkehr in den Mittleren Osten, dort stieg er um 11,6 Prozent. Nach Westeuropa reisten 5,3 Prozent mehr als im Februar 2009 und der Passagierverkehr nach Osteuropa nahm um 5,2 Prozent zu. In den ersten zwei Monaten des Jahres stiegen die Passagierzahlen um 4,7 Prozent auf 2,39 Millionen.