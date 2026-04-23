Wien hat weitere Verbindung nach China

China Eastern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Eastern Airlines)

Der Flughafen Wien baut seine Asien-Anbindung weiter aus: China Eastern Airlines ist am 20. April 2026 erstmals aus Xi’an in Wien gelandet.

Damit verbindet eine der größten Fluggesellschaften der Volksrepublik China die österreichische Hauptstadt nun erstmals direkt mit einer der faszinierendsten Metropolen Chinas. Die historische Kaiserstadt zählt zu den bedeutendsten Kultur- und Wirtschaftszentren Chinas und ist weltweit vor allem für die Terrakotta-Armee bekannt. Die Strecke wird ab sofort ganzjährig dreimal pro Woche mit einem Airbus A330-200 bedient und stärkt die Anbindung Wiens an den asiatischen Wachstumsmarkt. Die neue Verbindung wurde heute im Beisein von Mei Qi, Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich, Ye Li, Executive Vice President von China Eastern Airlines, Norbert Kettner, CEO des WienTourismus, Georg Zanger, Präsident der Austrian Chinese Business Association, Ernst Woller, ehemaliger Wiener Landtagspräsident und Kuratoriumsmitglied der Austrian Chinese Business Association, sowie Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner, die ihre Grußworte in einer Videobotschaft an die Gäste richtete und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, im Rahmen eines Fototermins am Flughafen Wien und eines feierlichen Festakts im Palais Auersperg mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Luftfahrt, Wirtschaft und Tourismus offiziell eröffnet.

„Für österreichische Reisende war Xi’an bisher nur über Umsteigeverbindungen erreichbar – das ändert sich jetzt. In knapp elf Stunden Flugzeit ist eine der bedeutendsten Kultur- und Wirtschaftsregionen Chinas direkt erreichbar. Seit Jahresbeginn ist die Nachfrage auf Verbindungen nach Asien um rund 20% gestiegen und mit China Eastern Airlines haben wir einen starken Partner, um dieses Potential zu nutzen. Die neue Verbindung stärkt unsere Rolle als internationales Drehkreuz zwischen Europa und Asien und schafft zusätzliche Impulse für Tourismus, Wirtschaft und internationale Partnerschaften in beide Richtungen“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Direkte Flugverbindungen sind die Lebensadern des internationalen Tourismus. Mit der neuen Nonstop-Strecke Wien–Xi'an setzen wir ein klares Signal: Österreich ist offen für Wachstum, für Begegnung und für die wirtschaftliche Kraft des chinesischen Reisemarkts. Jede neue Direktverbindung ist eine Investition in die Zukunft unseres Tourismuslandes. Mit Xi'an erschließen wir einen Markt, der bislang nicht direkt erreichbar war. Diese Route ist ein Gewinn für Wien, für den Tourismus und für ganz Österreich. Ich gratuliere dem Flughafen Wien und China Eastern Airlines zu diesem Meilenstein", sagt Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus.

„Dieses Jahr markiert den 55. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Österreich. Die Inbetriebnahme der Direktflugverbindung zwischen Xi‘an und Wien hat neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zwischen beiden Regionen eröffnet und liefert ein neues Beispiel für die dynamische freundschaftliche strategische Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern. Zur Förderung des Personenverkehrs hat China eine einseitige 30-tägige Visumbefreiungspolitik für österreichische Staatsangehörige und Bürger aus 44 weiteren Ländern eingeführt und im Jahr 2025 über 82 Millionen Einreisen von Ausländern verzeichnet. Wir freuen uns darauf, dass noch mehr Menschen von der neuen Fluglinie Gebrauch machen, um eine unvergessliche Reise zwischen Ost und West zu unternehmen", sagt Mei Qi, Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich.

„Wien ist eine der kulturell reichsten Städte Europas – und Xi'an eine der historisch bedeutendsten Chinas. Diese Verbindung war längst überfällig. China Eastern Airlines ist stolz darauf, als erste Airline diese beiden Weltstädte direkt miteinander zu verknüpfen und damit einen neuen Korridor zwischen Europa und dem Herzen Chinas zu eröffnen. Wir freuen uns, österreichischen und chinesischen Reisenden diese einzigartige Verbindung anzubieten", sagt Ye Li, Executive Vice President von China Eastern Airlines.

„In bewegten Zeiten wird Connectivity zu einer zentralen Leitwährung. Die neue Nonstop-Verbindung nach Xi’an eröffnet zusätzliche Chancen in einem wirtschaftlich starken Markt mit einem kunst- und kulturinteressierten Publikum, das maßgeblich Wertschöpfung in unserer Stadt bringt. China zählt zu unseren strategisch wichtigsten Fernmärkten, den wir gezielt im Luxussegment bearbeiten: Gemessen am Beherbergungsumsatz rangiert das Land in den Top 10 und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung der Wiener Visitor Economy sowie zur konsequenten Umsetzung unserer strategischen Ziele. Ich wünsche der neuen Verbindung einen erfolgreichen Start und freue mich auf die positiven Impulse für Wien“ ergänzt Norbert Kettner, CEO des WienTourismus.

Feierlicher Abendempfang im Palais Auersperg: Zeichen internationaler Partnerschaft

Nach der Erstlandung am Flughafen Wien wurde die neue Verbindung im Rahmen eines festlichen Abendevents im Palais Auersperg mit rund 200 geladenen Gästen aus Politik, Luftfahrt, Wirtschaft und Tourismus gefeiert. Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner übermittelte ihre Grußworte per Videobotschaft, Mei Qi, Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich, Ye Li, Executive Vice President von China Eastern Airlines, Norbert Kettner, CEO des WienTourismus sowie Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, würdigten gemeinsam die neue Direktverbindung als bedeutenden Meilenstein für die Beziehungen zwischen Österreich und China. Nach einem symbolischen Geschenkeaustausch und einem gemeinsamen Tortenanschnitt stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

Dreimal wöchentlich nonstop von Wien nach Xi’an

China Eastern Airlines fliegt ab sofort dreimal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) zwischen Wien und Xi‘an. Der Abflug in Wien findet um 13:30 Uhr statt, mit Ankunft in Xi’an am Folgetag um 05:50 Uhr. Der Rückflug aus Xi‘an startet um 01:30 Uhr mit Ankunft um 06:10 Uhr am Folgetag in Wien.

Xi’an – Historische Kaiserstadt und internationales Kulturzentrum

Xi’an zählt zu den ältesten Städten Chinas und war über Jahrhunderte Ausgangspunkt der legendären Seidenstraße. Weltweit bekannt ist die Metropole vor allem durch die UNESCO-Welterbestätte der Terrakotta-Armee, die jährlich Millionen Besucherinnen und Besucher anzieht. Heute ist Xi’an ein bedeutendes Kultur-, Bildungs- und Technologiezentrum im Westen Chinas und entwickelt sich zunehmend zu einem der dynamischsten Wirtschaftsstandorte der Region.

Neue Impulse auch für den Luftfrachtstandort Wien

Die neue Direktverbindung nach Xi’an stärkt neben dem Passagierverkehr auch den Frachtstandort Flughafen Wien: Gerade Verbindungen nach Asien sind für zeitkritische Güter wie Hightech-Produkte, industrielle Komponenten, E-Commerce-Sendungen und Pharmatransporte von hoher Bedeutung. Mit seiner Rolle als führendes Luftfracht-Drehkreuz für Zentral- und Osteuropa und mehr als 30 Cargo-Flügen pro Woche stärkt Wien durch die neue Xi’an-Anbindung seine Position als strategische Logistikdrehscheibe zwischen Europa und China weiter. Die neue Verbindung schafft zusätzliche Kapazitäten für den Export- und Importmarkt und setzt wichtige wirtschaftliche Impulse für den Standort Österreich – der Erstflug hat bereits 12 Tonnen Luftfracht an Bord nach Wien gebracht.

China Eastern Airlines: Eine der größten Airlines der Volksrepublik China und Skyteam Member

China Eastern Airlines, eine der größten Fluglinien Chinas betreibt Drehkreuze in Shanghai und Peking und von dort aus ein breites Streckennetz an weltweiten Destinationen. Derzeit betreibt China Eastern eine Flotte von über 800 Flugzeugen und verfügt über die jüngste und größte Großraumflotte mit führenden kommerziellen und technischen Modellen in China. China Eastern ist mit jährlich über 150 Millionen Passagieren unter den zehn größten Fluggesellschaften der Welt. Die Airline ist Mitglied von SkyTeam, der mit 18 Airlines zweitgrößten Luftfahrtallianz der Welt. Nähere Infos zu China Eastern Airlines und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter https://de.ceair.com/de/.