Wiedereröffnung der Lufthansa Lounge am Flughafen Stuttgart

Lufthansa Lounge am Flughafen Stuttgart (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group hat ihre Lounge am Flughafen Stuttgart wieder eröffnet, nach einer Komplettrenovierung erwartet die Kunden eine noch komfortablere Lounge.

Barista Coffee Bar, verschiedene Multikomfortzonen, Bereiche zum Essen, Arbeiten und Entspannen sowie Rückzugsorte für mehr Privatsphäre. Nach einer umfassenden Renovierung öffnet die Lufthansa Lounge am Flughafen Stuttgart am 16. Dezember 2025 wieder ihre Türen.

Das moderne und komplett neu gestaltete Areal besteht aus zwei exklusiven Bereichen: die Business Lounge und die Senator Lounge. Der Eintritt erfolgt über eine automatisierte und digitale Zugangskontrolle. In beiden Bereichen gibt es unterschiedliche Zonen für die individuellen Bedürfnisse der Fluggäste. Arbeiten und Lesen, Zeit für Entspannung oder ungestörte Privatsphäre – jeder Gast kann den Loungebesuch individuell gestalten. Eine große Auswahl an Speisen, Getränken, Zeitschriften und Zeitungen runden den Besuch ab. In der Senator Lounge gibt es zusätzlich eine Barista Coffee Bar, an der Kaffeespezialitäten mit Bohnen einer lokalen Rösterei frisch zubereitet werden.

Geboten wird ein überarbeitetes Konzept, das die Lufthansa Markenwelt mit dem Charakter des Standorts Stuttgart verbindet. Die drei Leitlinien „Dynamisch, Industriell und Mobil" prägen dabei den konzeptionellen und architektonischen Ansatz. Sie fließen in die Gestaltung ein und schaffen einen subtilen Bezug zur lokalen Identität, der sich in Materialien, Formen und Rauminszenierung widerspiegelt.

Heiko Reitz, Hub Manager München & CCO Lufthansa Airlines: „Viele Statusgäste haben ‚ihre Lounge' in Stuttgart während der Schließung schmerzlich vermisst. Umso freudiger stimmt es mich, dass wir die Business- und die Senator-Lounge nun nach umfangreicher Renovierung mit neuem Konzept endlich wieder öffnen können."

Die Lufthansa Group startet von „STR" aus zu mehr als 60 Destinationen in 21 Ländern an, vor allem mit Eurowings und Lufthansa. Darüber hinaus fliegen auch die Lufthansa Group Airlines Austrian Airlines und SWISS den Flughafen „Manfred Rommel" der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt an. In diesem Jahr feierte die Lufthansa ihr 70-jähriges Jubiläum am Flughafen Stuttgart.

Lufthansa Group