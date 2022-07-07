Wieder Online-Check-in bei Air Astana

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana bietet auf zahlreichen internationalen Strecken ihren Fluggästen wieder die Möglichkeit, online einzuchecken.

Das Angebot, online einzuchecken (mit ausgedruckter Bordkarte), besteht auf den Linienflügen von Air Astana von Kasachstan nach Antalya, Bodrum, Istanbul, Malé, Podgorica, Tiflis, Batumi, Taschkent und Bischkek sowie auf den internationalen Flügen ab Frankfurt, Amsterdam, London, Istanbul, Heraklion, Dubai, Delhi, Seoul, Tiflis, Batumi, Baku, Duschanbe, Taschkent und Bischkek.

Das Online-Check-in-Verfahren ohne ausgedruckte Bordkarte offeriert Air Astana auf den Flügen von Kasachstan nach Heraklion sowie auf den Flügen von Malé, Bodrum und Antalya nach Kasachstan. Die Nutzungsbedingungen unterliegen auch den Bestimmungen des Reiselandes.

Online-Check-ins sind ab 36 Stunden sowie bis 60 Minuten vor dem Abflug möglich. Für unbegleitete Kinder, Fluggäste, die einen Extrasitz benötigen, sowie für Passagiere, die auf einer Krankentrage reisen, ist der Service nicht verfügbar.

Fluggäste mit einem mobilen Bordpass können sich an den kasachischen Flughäfen Almaty, Nur-Sultan, Schymkent, Qysylorda und Öskemen für ihre Inlandsflüge direkt zum Abflugsteig begeben.