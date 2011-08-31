Wideroe schreibt Halbjahresgewinn

Der Nischenplayer aus Norwegen konnte im ersten Halbjahr einen Vorsteuergewinn von 187,2 Millionen Kronen (34,5 Millionen US Dollar) erwirtschaften, dies bedeutet einen neuen Rekord für Wideroe.

Wideroe ist eine Tochterfluggesellschaft von SAS und bedient hauptsächlich Routen innerhalb Norwegens und ins benachbarte Schweden und Dänemark, die Fluggesellschaft spricht auch von sehr gut laufenden Strecken nach Grossbritannien. In dieser Nische kann man dank der grossen Entfernungen im Inland gutes Geld verdienen. Mit Wideroe flogen von Januar bis Ende Juni 1,247 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von gut 28 Prozent.