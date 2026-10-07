Widerøe meldet Septemberzahlen

Embraer Widerøe (Foto: Embraer)

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat September 2026 insgesamt 393.514 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im September des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2026 verglichen mit dem Vorjahresseptember von 202 Millionen Sitzplatzkilometer auf 208 Millionen Sitzplatzkilometer um drei Prozent aufgebaut, die Nachfrage ist von 148 Millionen Sitzplatzkilometern auf 149 Millionen Sitzplatzkilometer um ein Prozent angestiegen. Die Auslastung erreichte im September 71,8 Prozent und hat sich dabei um 1,6 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft Norwegens und Tochterairline von Norwegian Air Shuttle 4,163 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum eines Prozents. Die Flugzeuge waren zu 72,6 Prozent ausgelastet, 1,1 Prozentpunkte weniger stark als ein Jahr zuvor.