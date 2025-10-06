Widerøe meldet Septemberzahlen

Widerøe Bombardier Q400 (Foto: Universal Avionics)

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat September 2025 insgesamt 395.637 Passagiere, das waren elf Prozent mehr als im September des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2025 verglichen mit dem Vorjahresseptember um elf Prozent auf 202 Millionen Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich ebenfalls um elf Prozent auf 148 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im September 73,4 Prozent und hat sich dabei um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,108 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.