Widerøe meldet Oktoberzahlen

Widerøe Embraer E2 Jet

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Oktober 2026 insgesamt 394.564 Passagiere, das war ein Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Oktober 2026 verglichen mit dem Vorjahresoktober von 195 Millionen Sitzplatzkilometer auf 196 Millionen Sitzplatzkilometer um 0,2 Prozent aufgebaut, die Nachfrage ist von 143 Millionen Sitzplatzkilometern auf 147 Millionen Sitzplatzkilometer um drei Prozent angestiegen. Die Auslastung erreichte im Oktober 75,3 Prozent und hat sich dabei um 1,9 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft Norwegens und Tochterairline von Norwegian Air Shuttle 4,170 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum eines Prozents. Die Flugzeuge waren zu 72,8 Prozent ausgelastet, 0,9 Prozentpunkte weniger stark als ein Jahr zuvor.