Widerøe meldet Oktoberzahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Oktober 2025 insgesamt 388.864 Passagiere, das waren vier Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Oktober 2025 verglichen mit dem Vorjahresoktober um zwei Prozent auf 195 Millionen Sitzplatzkilometer aufgebaut, die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 142 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Oktober 73,4 Prozent und hat sich dabei um 0,3 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,123 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von elf Prozent.