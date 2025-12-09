Widerøe meldet Novemberzahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat November 2025 insgesamt 323.734 Passagiere, das waren ein Prozent weniger als im November des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im November 2025 verglichen mit dem Vorjahresnovember um zwei Prozent auf 161 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 113 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte im November 70,3 Prozent und hat sich dabei um 1,4 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,119 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.