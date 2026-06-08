Widerøe meldet Maizahlen

Embraer Widerøe (Foto: Embraer)

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Mai 2026 insgesamt 364.406 Passagiere, das waren vier Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai 2026 verglichen mit dem Vorjahresmai von 193 Millionen Sitzplatzkilometer auf 197 Millionen Sitzplatzkilometer um zwei Prozent aufgebaut, die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 137 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Mai 69,7 Prozent und hat sich dabei um 1,2 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft Norwegens und Tochter von Norwegian Air Shuttle 4,166 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent. Die Flugzeuge waren zu 73,2 Prozent ausgelastet, 0,2 Prozentpunkte weniger stark als ein Jahr zuvor.