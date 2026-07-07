Widerøe meldet Junizahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Juni 2026 insgesamt 403.934 Passagiere, das waren zwei Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni 2026 verglichen mit dem Vorjahresjuni von 192 Millionen Sitzplatzkilometer auf 205 Millionen Sitzplatzkilometer um sieben Prozent aufgebaut, die Nachfrage hat sich um drei Prozent auf 160 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Juni 78,1 Prozent und hat sich dabei um 3,1 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft Norwegens und Tochter von Norwegian Air Shuttle 4,176 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent. Die Flugzeuge waren zu 73,0 Prozent ausgelastet, 0,9 Prozentpunkte weniger stark als ein Jahr zuvor.