Widerøe meldet Januarzahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Januar 2026 insgesamt 282.259 Passagiere, das waren vier Prozent weniger als im Januar des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar 2026 verglichen mit dem Vorjahresjanuar um ein Prozent auf 156 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um sieben Prozent auf 100 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte im Januar 64,2 Prozent und hat sich dabei um 4,2 Prozentpunkte verringert.

Das Berichtsjahr 2025 bei Widerøe

Im vergangenen Jahr 2025 konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,130 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.