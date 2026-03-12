Widerøe meldet Februarzahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Februar 2026 insgesamt 297.863 Passagiere, das waren drei Prozent mehr als im Februar des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar 2026 verglichen mit dem Vorjahresfebruar um drei Prozent auf 144 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist mit 104 Millionen Sitzplatzkilometern gleichgeblieben wie im Vorjahresfebruar. Die Auslastung erreichte im Februar 72,5 Prozent und hat sich dabei um 2,3 Prozentpunkte verbessert.

Das Berichtsjahr 2025 bei Widerøe

Im vergangenen Jahr 2025 konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,130 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.