Widerøe meldet Dezemberzahlen

Widerøe Embraer E-190-E2 (Foto: Widerøe)

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat Dezember 2025 insgesamt 303.640 Passagiere, das waren vier Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im Dezember 2025 verglichen mit dem Vorjahresdezember um sechs Prozent auf 161 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um drei Prozent auf 108 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung erreichte im Dezember 67,2 Prozent und hat sich dabei um 6,1 Prozentpunkte verringert.

Im vergangenen Jahr 2025 konnte die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen und Tochter von Norwegian Air Shuttle insgesamt 4,130 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.