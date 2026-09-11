Widerøe meldet Augustzahlen

Mit Widerøe flogen im Berichtsmonat August 2026 insgesamt 358.857 Passagiere, das waren zwei Prozent weniger als im August des Vorjahres.

Die Verkehrsleistung wurde im August 2026 verglichen mit dem Vorjahresaugust von 193 Millionen Sitzplatzkilometer auf 197 Millionen Sitzplatzkilometer um zwei Prozent aufgebaut, die Nachfrage ist mit 150 Millionen Sitzplatzkilometern gleich wie im Vorjahresaugust ausgefallen. Die Auslastung erreichte im August 75,8 Prozent und hat sich dabei um 1,8 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die vergangenen zwölf Monate konnte die Regionalfluggesellschaft Norwegens und Tochterairline von Norwegian Air Shuttle 4,165 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent. Die Flugzeuge waren zu 72,8 Prozent ausgelastet, einen Prozentpunkt weniger stark als ein Jahr zuvor.